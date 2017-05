Varning för fällor vid Airbnb-uthyrning

– Det rimmar illa med bostadsrättslagen, säger bostadsjuristen Monika Jukic på SBC.

Inför semestertiderna flockas tusentals turister till uthyrningssajten Airbnb, som ses som ett billigare och mer hemtrevligt alternativ till hotell. Men så enkelt är det inte. Varje år begår tusentals svenskar fel när de hyr ut sin lägenhet, enligt serviceföretaget Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC.

I flera fall utnyttjas Airbnb för att tjäna pengar medan bostadsinnehavaren själv inte bor i lägenheten.

Precis som Uber befinner sig i gränslandet mellan taxiverksamhet och samåkning, ligger Airbnb i sin egen juridiska gråzon mellan andrahandsuthyrning och hotellverksamhet. Dimman har dock lättnat något sedan augusti 2015 då Hyresnämnden avslog en kvinnas vädjan att korttidsuthyra sin bostadsrätt i Stockholm till flera Airbnb-gäster.

– Då kom man fram till att den här typen av näringsverksamhet inte bör betraktas som skäl för att hyra ut. En uthyrning via Airbnb ska följa samma regelverk som andra andrahandsuthyrningar i bostadsrättslagen, säger Jukic.

Det innebär att den största fällan med att hyra ut sin lägenhet via Airbnb är att inte söka tillstånd. Vanligtvis beviljas tillstånd om man ska vara bortrest under en längre tid, plugga eller jobba på annan ort. Men en korttidsuthyrning under semester ses ofta inte med blida ögon.

– Självklart finns det undantag. Det är upp till varje bostadsrätt att bestämma, säger Jukic.

Även den som bor i en hyresrätt har en liknande skyldighet att söka tillstånd hos fastighetsvärden, enligt Susanna Skogsberg, förbundsjurist på Hyresgästföreningen. Men det finns en form av korttidsuthyrning som hyresvärden sannolikt kan godkänna - inneboende.

– Att hyra ut ett rum via Airbnb är helt rimligt. Då pratar vi om en situation där bostadsinnehavaren kan ha tillsyn över lägenheten. Det behövs inget tillstånd för inneboende, men det ska naturligtvis skötas på ett bra sätt, säger Skogsberg.

I slutändan är det inte så svårt för fastighetsägare att upptäcka om det sker olovliga Airbnb-uthyrningar, säger hon.

– Det räcker med att gå in på sajten och söka på sin egen adress.