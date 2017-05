Dokumentär: Musikplats LA - en svensk framgångssaga

En vecka i Los Angeles. Det väntar P4 Stockholms lyssnare i dokumentärserien Musikplats LA – en svensk framgångssaga som sänds i sex avsnitt 29 maj – 2 juni, varje dag klockan 11.33.

Hela serien finns även att ladda ner som podd här.

– Dörrarna är öppna för svenskar här, säger den amerikanske Billboard-journalisten Fred Bronson i dokumentären och förklarar varför musikfolk från Sverige är så efterfrågade.

Låtskrivare och producenter från Sverige står skyhögt i kurs i USA och åker fram och tillbaka mellan Stockholm och LA för att skapa musik – ofta till världens största popstjärnor. I takt med utvecklingen har mer och mer av den svenska musikbranschen förflyttats mot Los Angeles och nu börjar även musikbolag från Sverige etablera sig i staden med egna kontor och studior.

– Det är här allt händer, säger skivbolagsdirektören Ola Håkansson som öppnat en ny studio i Hollywood.

Men samtidigt som att det blir allt viktigare att vara på plats i Los Angeles så spelar Sverige och Stockholm fortfarande en avgörande roll i jakten på den perfekta hitlåten. Flera stora hitmakare pekar på vikten av att ha kvar minst en fot hemma i Sverige – inte minst för att hitta nya infallsvinklar och idéer.

– Det är bra att vara hemma och insupa allt som händer i svensk musik och kunna ta det till USA, säger Johan ”Shellback” Schuster som gjort låtar till bland andra Pink och Taylor Swift.

I dokumentären Musikplats LA - en svensk framgångssaga ger Shellback ett tydligt exempel på hur bland andra Håkan Hellström inspirerat till superhits han skapat ihop med radarpartnern Max Martin. Han berättar också om de stora fördelarna med att vara på plats i LA och arbeta nära stjärnorna.

– Det är mycket mer spontant. Can’t Stop The Feeling med Justin Timberlake hade nog aldrig hänt om jag inte varit i Los Angeles, säger Shellback.

Bakom dokumentären ligger Fredrik Eliasson som arbetat med musikprogram på Sveriges Radio sedan 1993 och som tidigare gjort uppmärksammade dokumentärer om Max Martin och Cheiron-studion i Stockholm.

– Det är en resa in bakom kulisserna i svenskarnas Hollywood. Den som lyssnar får möta flera rutinerade LA-svenskar som följt utvecklingen på nära håll och som förklarar fenomenet. Det blir besök i svenska studior, bland annat Max Martins där de riktigt stora superstjärnorna spelar in. Men jag intervjuar också några av de som just hoppat på låtskrivartåget till Los Angeles. Miss Li är ett exempel, säger Fredrik Eliasson.

I dokumentären Musikplats LA - en svensk framgångssaga hörs bland andra Shellback, SHY Martin, Ilya, Erik Hassle, SHY Nodi, Adam Lambert, Zara Larsson, Andreas Carlsson, Savan Kotecha, Max Martin, Jonas Åkerlund, Icona Pop, Fred Bronson, Elliphant, Sonny Gustafsson, Miss Li, Steve Angello och Ola Håkansson.

