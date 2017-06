Exklusivt: Shellback om hur han skapade Justin Timberlakes superhit

Vilken av dessa Shellback-låtar är DIN favorit?

Maroon 5 - Moves Like Jagger

Justin Timberlake - Can't Stop the Feeling!

Taylor Swift - Shake It Off

Adele - Send My Love (To Your New Lover)

Adam Lambert - Whataya You Want From Me?

Pink - So What?

Britney Spears - 3

Katy Perry - Bon Appétit

Maroon 5 - Animals

Pink - Raise Your Glass