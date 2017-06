Stjärnproducenten om svenskhajpen i LA: Många sticker över för tidigt

Fredrik Eliassons nya radiodokumentär Musikplats LA – en svensk framgångssaga handlar om hur svensk musik slagit rot i Los Angeles och hur enormt många svenskar som är där för att jobba – ofta i riktigt stora sammanhang. Succén gör att svenska talanger snabbt vill till Hollywood för att göra karriär. Johan ”Shellback” Shuster, som själv jobbar med artister som Katy Perry och Justin Timberlake, tycker att det vore bättre om fler höll i handbromsen längre och fokuserade på sin utveckling.

– Jag ser tyvärr att många sticker lite för tidigt för att jaga sin dröm, när de istället kanske borde vara hemma och göra sitt sound mer perfekt. I LA blir du snabbare en av alla miljoner på en bra nivå. Sverige är ett litet land och gör du något bra här hemma kommer folk enklare och snabbare få upp ögonen för dig. Och det är jävligt bra folk som får upp ögonen, säger Shellback i den exklusiva intervjun som är med i den sjätte och sista delen av serien.

En av framgångsvågens effekter är att den amerikanska musikbranschen vänt blicken mot Sverige. Många från USA vill till landet som levererar all guldkantad kvalitetspop som klättrar på Billboard-listan. Artister, låtskrivare och producenter är ofta på besök i Stockholm och jobbar, liksom tungt branschfolk som vill hitta morgondagens hitmaskiner. Ola Håkansson, som driver skivbolaget Ten Music (med bland andra Zara Larsson och Icona Pop) med huvudkontor i Vasastan, märker av en allt större amerikansk närvaro.

– De amerikanska skivbolagen har börjat flyga in folk till Stockholm för att hitta talangerna. Det har jag inte sett förut. Det är en så stor konkurrens om låtskrivare och producenter idag, säger Ola Håkansson i dokumentären.

Shellback själv upptäcktes av Max Martin hemma i Sverige för drygt tio år sedan och var inledningsvis hans praktikant i studion på Södermalm i Stockholm. Han satt bredvid och lärde sig hantverket, varpå han en vacker dag presenterade en låtidé som fick Max Martin att tappa hakan. Låten fick titeln So What, spelades in av artisten Pink och gick upp som etta i USA.

Shellback har kvar sin huvudbas i Stockholm, men pendlar mycket fram och tillbaka. Under sina arbetsperioder i Los Angeles möter han massor av svenskar och gläds med alla som lyckas där. Men han tänker att det skulle kunna gå bra för ännu flera.

– Det är många som stressar över därför att de tror att man måste vara i LA för att lyckas. Det är så lätt att bli distraherad där, stjärnglansen är hela tiden så nära. Man tror att man är närmare att lyckas än man egentligen är. Jag tycker att det kan bli lite ledsamt när folk kan vara där i många, många år och inte utvecklats någonting för att de bara går och hoppas och är nära hela tiden. Jag säger inte att man ska släppas sin dröm, absolut inte. Men det är nog lättare att utvecklas någon annanstans. På rak arm kan jag inte komma på någon bekant till mig som har åkt till LA och lyckats där innan de har lyckats här hemma, säger Shellback.

Bakom dokumentären ligger Fredrik Eliasson som till vardags leder programmet Musikplats Stockholm och som tidigare gjort uppmärksammade dokumentärer om bland andra Max Martin och Denniz Pop som drev Cheiron-studion i Stockholm.

I Musikplats L.A. - en svensk framgångssaga hörs bland andra Shellback, SHY Martin, Ilya, Erik Hassle, SHY Nodi, Adam Lambert, Zara Larsson, Andreas Carlsson, Savan Kotecha, Max Martin, Jonas Åkerlund, Icona Pop, Fred Bronson, Elliphant, Sonny Gustafsson, Miss Li, Steve Angello och Ola Håkansson.

