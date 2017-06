Landstinget satsar på digitala brev istället för vanlig post

– Det är inte sällan känsliga patientuppgifter som hamnat fel eller försvunnit, och det måste bli slut på det, säger Daniel Forslund, som är liberal och innovationslandstingsråd.

- Det här ersätter egentligen att fysiskt brev, kommer fram i samma sekund som det postas från till exempel ett sjukhus - och är dessutom en säker lösning, säger han.

Det är en förändring som många efterlyste i samband med P4 Stockholm rapportering i våras, att postföretaget Bring som sköter all landstingspost, lyckas slarva bort väldigt många viktiga brev.

Huddingebon Lisa Nordh, som var nära att trilla ut operationskön tack vare Brings bristande posthantering var en av de som reagerade.

– Jag tycker det är katastrof, inte minst tanken på de fem brev som försvann. Uppgifter om mej och besked om behandlingar som jag kanske inte har lust att dela med hela världen. Vem vet var de breven har tagit vägen överhuvudtaget, jag blir faktiskt riktigt förbaskad, sa Lisa Nordh i P4 Stockholm tidigare i våras.

En direkt följd av den bristande säkerheten för vanliga brev, är nu att landstinget satsar stort på arbetet med digitala brevlådor - som anses säkrare än både vanlig post och e-post

Den som vill ska via sitt mobila Bank-ID kunna logga in och direkt på sin dator få allt från provsvar till kallelser. Utan att man behöver blanda in vanlig posthantering överhuvudtaget, säger landstingets innovationslandstingsråd Daniel Forslund.

– Det är tanken och första steget är redan taget i och med att alla kan ta del av sig egen journal på nätet. Förhoppningsvis ska vi vara igång med digitala brevlådor i hela landstinget under nästa år, säger han.