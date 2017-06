Varg siktad utanför Stockholm

– Risken för angrepp mot människor är ytterst liten, även om man aldrig kan garantera någonting. Men det finns en risk för tamdjur som exempelvis får. De flesta djurägare har fokuserat på att hålla betesdjur inne, snarare än att hålla rovdjur ute. Så det är bra att se till att stängslen är i bra skick. Man kan också ansöka om bidrag för rovdjursavvisande stängsel, säger Arne Söderberg, på enheten för naturvård.

Vargtiken är ungefär ett år gammal och har vandrat in från Norge, där den märktes. Under maj månad har den uppehållit sig i Sörmland.

Det är inte helt ovanligt att varg dyker upp i Stockholmsområdet. Under hösten 2014 bildades ett revir i Södertäljeområdet, men där sköts ledartiken ett år senare.

– Sannolikhet för föryngring i år finns inte. Dels får de inte sin kull förrän när de är två år dels inträffar brunsten på vårvintern. Tiken har vandrat ut och letar nu efter ett område och en partner som passar, säger Arne Söderberg.