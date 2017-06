Stort intresse för Eric Gadds jubileum

Det har blivit många hits genom åren. Excuse me Hallelujah, Wish I och My Personality för att nämna några.

– Jag har alltid varit fokuserad på filosofiska och religiösa frågor, säger Eric Gadd när han blickar tillbaka på sitt 30-åriga artistliv.

1987 debuterade han i eget namn med albumet Hello och singeln "Ett ensamt hjärta". Men det riktigt stora genombrottet kom några år senare med låten "Do you believe in me?"

– Jag känner väldig ömhet inför den låten. Soundet som jag hittade där hade inte gjorts tidigare.

Någon "30-årskris" har han inte drabbats av.

– Jag gör bättre grejer nu, konstaterar han. Det är inga omskrivningar. Jag har lyckats skriva musik och berätta om var jag står just nu. Det är en kortare väg från det själsliga till musiken.

Hur skulle du må om du inte fick hålla på med musik?

– Dåligt. Det skulle snörpa ihop hjärta och hals om någon förbjuder en.

Under tisdagskvällen spelar han på Mosebacketerassen på Södermalm. Trycket efter biljetter har varit stort.

– När man talar om att det är jubileum så vaknar folk till liv.

Vid sidan av musiken är matlagningen lika viktig.

– Det är mer än avkoppling, matlagning är mitt andra ben. Jag lever med smaker och idéer jag ska sätta ihop.

Eric Gadd har gjort piloter för matlagningsprogram i tv. På en hylla där hemma finns också ett skelett till en kokbok.

– Jag har pratat om den så mycket att folk bara blir trött när det kommer på tal. Men den blir aldrig av.