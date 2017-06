Bottenbetyg för skrikig Transformers-film

Transformers är från början ett leksakskoncept från 1980-talets USA, med robotar som kan förvandlas till bilar, motorcyklar eller flygplan. Och jag kan förstå fascinationen när ett litet barn sitter där och leker med de här små förvandlingskonstnärerna.

Men filmerna har hamnat långt från lekfullheten och upptäckternas värld. Här är det uppumpade, krigsrobotar som hugger huvudet av varandra och stolpar fram i en värld som håller på att gå under.

Då och då förvandlas de till snabba, glänsande sportbilar som genom ett under. Men det är krigen och slagsmålen som tar upp den allra mesta tiden i Michael Bays 2 timmar och 29 minuter långa Transformers: The last knight.

Den siste riddaren är en människa, Cade Yeager, som spelas av Mark Wahlberg. Han kan slåss med robotar och blir kompis med en tuff 14-årig tjej i filmen. Men i slutstriden blir det ändå lite oklart vem som gör vad och varför han är den siste riddaren. Något typiskt för hela filmen.

Handlingen är perifer, det är krasch-boom-bang och så några korta repliker som ska vara roliga – men definitivt inte skulle hålla i en komedi – och så boom-bang-krasch igen.

Så för att tjäna ännu mer pengar på den här Transformers-grejen slår man på stort i marknadsföringen och sätter upp filmen på jättemånga dukar under premiärhelgen.

För det här är ingen film som lever länge. Det är ingen film du kommer att gå hem och säga till andra: den här filmen måste du bara se.

