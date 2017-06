Kraftiga tågförseningar efter kabelbrand

Det är totalt stopp i tågtrafiken söderut efter en kabelbrand. Det finns ingen prognos för när spåren kan öppnas igen.

SOS Alarm larmade polisen runt 10.20 på torsdagsförmiddagen om en kabelbrand i en tvärtunnel till Citytunneln.

Branden har orsakats av ett kabelfel i samband med Citybanans inkoppling. Räddningstjänsten var på plats och begärde en frånkoppling av strömmen på sträckan för att kunna bekämpa branden.

– Man kapade fel kabel med en arbetsmaskin helt enkelt. Det har inneburit att vi var tvungna att koppla ifrån elen till de kontaktledningar som vi har för att förse tågen med el så att de kan köra, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Vid 19-tiden finns ingen prognos för när spåren kan öppnas. Under eftermiddagen har Trafikverket lämnat flera olika besked om när spåren ska kunna öppnas. SJ säger vid 18-tiden att tusentals resenärer har drabbats, men de kan inte säga exakt hur många än.

Att det drar ut på tiden att få igång trafiken beror på att det har tagit längre tid än man först beräknade att få igång strömmen igen, enligt Trafikverket. Felet beräknas leda till ytterligare förseningar i trafiken under eftermiddag och kväll, och i värsta fall även under midsommarafton.

Trafikverket saknar också prognos för när pendeltågen ska kunna återgå till normal trafik.

– Vi fokuserar på att få igång trafiken på ett spår nu, säger Bengt Olsson.

Två män har förts till sjukhus med ambulans efter att ha skadats i samband med branden, uppger polisen. En av dem kände andningssvårigheter och den andra personen har skadats på armarna.

Stoppet påverkar fjärrtågen på sträckan Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg samt alla pendeltåg. Fjärrtåg till Göteborg, Malmö och Oslo leds om norr om Mälaren och kommer fram även om de är kraftigt försenade. Senare under kvällen kom beskedet att resterande regionaltåg på den drabbade sträckan ställs in under resten av dygnet.

SL uppger att linjerna mellan Stockholm C och Älvsjö är inställda. Ersättningsbussar trafikerar mellan Telefonplan och Älvsjö. Norrgående pendeltåg vänder vid Älvsjö.

