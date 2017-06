Hör historien om Axl Rose kvarglömda skor

Det har gått drygt 20 år sedan det som återstod av Guns N' Roses klassiska uppsättning splittrades efter interna stridigheter. Förra året lyckades de åter sluta fred och reser nu runt jorden med sin turné Not in this lifetime.

På torsdag kväll spelar de på Friends Arena i Solna och biljetterna är i princip slutsålda.

