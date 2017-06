Smärtsamt uppväxtdrama får toppbetyg

It comes at night är en film på gränsen mellan thriller och skräck. I inledningsscenen får vi se den lilla familjen ta farväl av sin sjuka morfar, med ett dödande skott.

Han bär på en farlig smittsam sjukdom och de begraver honom i skogen. Mamma, pappa och tonårssonen bor i ett hus som de bommat igen och förskansat sig i. Hotet finns där ute nånstans. Så en dag bryter sig en man in som försöker hitta vatten åt sin familj.

It comes at night är otäck utan monster och vilt stirrande främlingar – det är ett plus. Men den är också ganska snabbt glömd. Mitt betyg till It comes at night blir en trea.

Bara två svenska filmer har biopremiär i sommar. En av de är Jordgubbslandet, men det är ingen komedi med midsommarstång och nubbar. Det är en högst aktuell film om dagens Europa och en film om ung kärlek.

Wojtek kommer med mamma och pappa för att plocka jordgubbar i Blekinge. De bor på bondens uppställda husvagnspark och får höra hur de ska plocka jordgubbarna på bästa sätt – inget fusk!

Nonchalant väger sedan bondens dotter, Annelie, upp de plockade litrarna. Hon är uttråkad, trött på de festande kompisarna, och en kväll träffar hon Wojtek på väg hem. De fortsätter att träffas i smyg – men att vara tillsammans med en polack är inte okej – tycker hennes familj och kompisar. Wojtek blir förstås sårad men de fortsätter ses.

Jordgubbslandet är en vacker film om motarbetad kärlek och om klassmotsättningar i dagens Europa.

Jag gillar det vackra enkla i filmen och att det är en historia som känns angelägen. Mitt betyg blir en fyra till Jordgubbslandet.

I isländska Heartstone (här i Sverige har filmen fått den engelska titeln) möter vi Thor och Kristian. Två pojkar i tidiga tonåren, det är sommar och de två vännerna hänger med varandra och träffar Hanna och Beth. Men Kristian känner sig inte bekväm med Hannas uppvaktningar. Han känner allt mer att han är intresserad av Thor, som i sin tur vill vara med Beth.

Det är ung kärlek i ett svidande vackert landskap, där de nya prövande känslorna gör ont. Heartstone är ett uppväxtdrama om att söka sin kärlek, med en omgivning som kan vara fördömande och påfrestande. Jag gillar Heartstone, en film där man låter känslorna ta tid, med fint ungt skådespel. Mitt betyg till Heartstone blir en fyra.

Så filmen som antagligen kommer att locka mest biopublik den här premiärhelgen: Dumma Mej 3. Och till min glädje är det mer Gru och barnen, och så en okänd tvillingbror till Gru, och mindre minioner än sist.

Dumma Mej är den animerade serien om storskurken Gru som sadlar om till spion på den goda sidan, när han får ansvaret för tre små tjejer.

Här i trean misslyckas han i inledningen att ta fast diamanttjuven Brat – som har skurkvärldens sämsta klädsmak – ett 80-talsfreak med hockeyfrilla och axelvaddar som gillar dans och disco och tuggar bubbelgum. Efter misslyckandet får han sparken och samtidigt får han veta att han har en tvillingbror. En bror som vill bli den mest beryktade skurken av alla...

Här finns skratt både för de minsta och för oss äldre, en familjefilm som funkar att gå tillsammans på. Men man får stå ut med att den är ganska ojämn.

Och det tar ett tag innan spänningen kommer igång, men slutfajten i L.A. är riktigt kul. Mitt betyg blir en trea till Dumma Mej 3.

Så länge hjärtat kan slå är en fransk film, där vi i inledningen ser hur en ung kille, Simon, smyger ut i natten. Han lämnar tjejen sovande och drar med två surfkompisar till en strand.

Det är nästan som en skön rockvideo, som bryts först när de kör av vägen på väg hem. Simons liv går inte att rädda. Det uppehålls enbart med hjälp av maskiner och hans föräldrar måste avgöra om hans organs får doneras. En av de som väntar på ett nytt hjärta är en mor till två tonårssöner i Simons ålder.

Så länge hjärtat kan slå är berörande, men efter ett tag på gränsen till informationsfilm om hur en donation kan gå till. Jag tycker det blir för mycket så och för mycket operationsbilder. Därför landar betyget på en svag trea.

Fler filmer i Björns filmguide.