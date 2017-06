Fler hus med solceller

Sedan stödet införde den första juli 2009 har energimyndigheten genom Länsstyrelsen betalat ut 68 miljoner kronor till fastighetsägare i länet.

Bostadsrättsföreningen Marmorbordet i Hässelby strand i Stockholm har monterat upp solceller. De köpte en anläggning för 300 000 kronor, Energimyndigheten gav 100 000 i bidrag.

– Vi ser det som en ekonomisk vinst på sikt. Vi producerar 20 000 kilowattimmar per år och det ger 14 000 kronor och sedan funkar cellerna i 35 år, säger Jan Falk som sitter i styrelsen.



Under 2009 när stödet för att montera upp solceller infördes ansökte 77 fastighetsägare om pengar hos länsstyrelsen. Under förra året kom det in 346 ansökningar och hittills i år har länsstyrelsen beviljat 252 fastighetsägare pengar.



Det gör att antalet ansökningar under första halvåret i år har ökat tre gånger jämfört med det andra halvåret 2009.

Enligt länsstyrelsen är det främst villaägare som ansöker, och som fått pengar. I länet är det 27 bostadsrättsföreningar som beviljats pengar.



Samtidigt berättar flera bostadsrättsföreningar P4 Stockholm pratat med om problem när de söker bygglov för att montera upp solceller.



– Det var krångligt för oss att få bygglovet, även om vår fastighet ligger närmast vattnet. Det finns inget förutom de som befinner sig på Mälarfjärden som ligger framför oss, vi fick trassla i ett år innan bygglovet gick igenom, och då fick vi ta bort några solceller för att de inte skulle synas, säger Jan Falk.