Cykling i 30 minuter kan kraftigt minska Stockholms utsläpp

Forskarna har med hjälp av statistik sett hur många av de 350 000 bilpendlare i Stockholm som i stället skulle kunna ta cykeln – och ändå ta sig till jobbet på 30 minuter.

Resultatet blev att nästan var tredje bilist – eller 111 000 bilister – skulle kunna byta bilen till cykel. I snitt skulle de få en cykeltur på en kvart.

I så fall skulle det ske en kraftig ökning av pendlingscyklister i Stockholm, sett till dagens drygt 50 000 personer som cyklar till jobbet i Stockholmsområdet.

Utsläppen av bilavgaser i innerstan skulle minska med 20 procent, enligt beräkningarna. Det skulle innebära en större minskning än när trängselskatten infördes.

Enligt beräkningarna i studien skulle hälsovinsterna i huvudstaden bli rejäla.

– Det handlar om att undvika ett 60-tal förtida dödsfall per år, och det motsvarar ungefär 450 levnadsår som dödsfallen motsvarar varje år, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, till Vetenskapsradion.

Frågan är vad som skulle få Stockholms bilister att välja cykeln.

Det vet inte forskarna, som dock tror att stockholmarna har argument både för och emot cykelpendling.

– Dels ökar medvetenheten om att vi rör på oss för lite, att vardagsmotion är nyttigt. Men dels tror jag att säkerheten är en viktig aspekt. Om det upplevs som farligt eller otrevligt att cykla i de trafikmiljöer vi har avstår man kanske av det skälet, säger Bertil Forsberg.

