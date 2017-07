Två gripna för intrång på skyddsobjekt

– Det man ska ha gjort är att under en längre tid tagit sig in på och fotograferat flera svenska skyddsobjekt. Bilderna ska ha spridits i sociala medier, säger Simon Bynert, presstalesperson på Säkerhetspolisen.

Han vill inte precisera under hur lång tid männen gjort detta eller hur många skyddsobjekt det rör sig om.

– Att känslig information spridits på det här sättet är något som vi ser allvarligt på, säger Simon Bynert.

Männen greps i en Stockholmsförort under onsdagen och har nu anhållits av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål som skäligen misstänkta, den lägre misstankegraden.

Enligt tidningen Mitt i skedde gripandet under spektakulära former i Vällingby, i nordvästra Stockholm, när Nationella insatsstyrkan firade sig ner från taket på ett höghus och bröt sig in i en lägenhet.

Därefter åkte en bil från platsen, enligt vittnesuppgifter.

TT: Är det svenska medborgare som gripits?

– Jag kan inte gå in på sådana detaljer, säger Simon Bynert.

Vilka skyddsobjekt som blivit exponerade vill Säpo inte heller gå in på utan säger att det kan röra sig om platser med förhöjt skydd mot terroristbrott och spioneri.

– Jag vill inte peka ut några specifika skyddsobjekt. Ofta rör det sig om byggnader där man på ett eller annat sätt ska leda statlig eller kommunal verksamhet. Det kan handla om allt från kärnkraftverk till infrastruktur i telekomsektorn till militära skyddsobjekt, säger Simon Bynert.

Enligt Säpo finns ingen fullständig bild än över hur männen agerat. Varför utredningen bedrivs av Säpo förklarar man med att "det i längden handlar om att skydda det demokratiska systemet och samhällets grundläggande funktionalitet".

TT har sökt förundersökningsledaren för en kommentar.