Överbokning sätter stopp för Olivias körkort

Det verkar inte bli något körkort för Olivia Ehn, 18, från Segeltorp i sydvästra Stockholm. Åtminstone inte den här gången.

Trots att hon har en knapp månad på sig att göra om sin uppkörning ser det mörkt ut – det finns nämligen inga lediga tider att köra upp på i Stockholm.

– Det känns jobbigt att behöva börja om från början. Jag känner att jag har klarat en del, och nu måste jag börja om med allting ändå, säger hon.

Hon kuggade sina två uppkörningar inom loppet av några dagar. Teoriprovet gick galant, men när förarprovet skulle sättas stressade hon och gjorde några småfel.

Då var det sex veckor kvar innan hennes godkända teoriprov skulle bli ogiltigt, men inga tider att göra ett nytt försök på. När hon visar sina bokningsbara tider på Trafikverkets hemsida är nästa möjliga uppkörning den 11 augusti, då hennes teoriprov gått ut.

– Det är en motgång. Dessutom kommer jag vara tvungen att betala för ett nytt teoriprov. Jag har lagt ner så mycket pengar och känner att jag verkligen vill klara det här nu.

Köerna till en andra eller tredje uppkörning är vanligtvis långa under sommaren. Trafikverket har därför satt in extrapersonal – uppkörningsinspektörer från Försvarsmakten – för att tillgodose behovet. Många i den ordinarie personalen har flyttat sin semester och pensionerade inspektörer har kallats in.

Trafikverket har ett servicelöfte – de ska kunna erbjuda fyra uppkörningar under teoriprovets två månader långa giltighetstid. Men det går nu inte att uppfylla.

– Det är en tuff sommar för oss och vi har svårt att klara löftet. Det är väldigt många som vill göra prov och så är det alltid på sommaren, men det är extra tufft i år. Vi försöker skapa extra tider, säger Cecilia Björnljung, avdelningschef på Trafikverket förarprov.