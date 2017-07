90-talet är tillbaka med musikalisk nostalgitripp

Haddaway, Culture Beat, Vengaboys, 2 Unlimited, Aqua och Snap!

Ja, det där är bara några av artisterna som spelar på Zinkensdamms IP lördag 8 juli. Det är alltså frågan om en ordentlig nostalgitripp för alla som gillade 90-talets dansmusik.

Festivalen "Vi som älskar 90-talet" har också flera svenska artister på scenen som Pandora, Dr Alban, E-Type och Rob'n'Raz. Vi zoomar in lite extra på DJ-duon som fick en enorm hit med "Got To Get" tillsammans med Leila K i början på 1990-talet.

Rasmus Lindwall minns den tiden som helt galen.

– Vi hade 32 flygningar på en månad. USA ena dagen och sedan tillbaka till Europa och sedan till Asien. Så jag minns alla flygplatser och så maten som vi upptäckte.

Det är det jag minns från 90-talet. God mat och flygplatser.

Blir lördagens festival som att familjen samlas igen?

– Ja, det är lite som en klass-reunion. När vi var i Tyskland och åkte runt i bussar så var det som en cirkus och då lärde vi känna varandra. Man umgicks väldigt mycket. Så när vi möttes igen så var det som i går. Det är kul att ha den olydiga klassen samlad igen.

Vad kan publiken vänta sig?

– Det är tempo under en hel dag. Om man jämför med en gammaldags rockkonsert där man får vänta och så blir det förseningar, här smäller det bara! Och så är det en väldigt glad stämning med en blandad publik.