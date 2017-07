Krisåtgärden: Containrar ställs ut

Läget är låst i sopkonflikten och strejken går nu in på sin sjunde dag.

I helgen och under måndagen arbetade staden febrilt med att hämta in sopor som blivit stående. Man kallade in underentreprenörer och bemanningsanställda i flera distrikt.

Den vilda strejken har fått Stockholm Vatten och avfall att placera ut containrar för hushållssopor på ett antal platser i staden. Containrar har också ställts ut vid fyra återvinningscentraler.

Stockholm vatten har fått över 1 300 reklamationer sedan i onsdags, skriver Stockholm Direkt. Detta som en följd av att man uppmanat stockholmarna att höra av sig och berätta var soporna finns.

Förhandlingarna i konflikten mellan RenoNorden och sophämtarna ska återupptas under dagen. Arbetsgivarsidan fördömer strejken.

– Vi ser mycket allvarligt på den här konflikten. Tyvärr är det på det sättet att ibland hamnar vi på arbetsmarknaden i förhandlingarna i ett läge att vi hamnar i konflikt. Men det rör ju då när vi ska ingå kollektivavtal. Här har vi en situation där vi har ett kollektivavtal och vi har några enskilda individer som inte respekterar den fredsplikt som då gäller, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl till TT.

Sophämtarna har tidigare sagt till P4 Stockholm att en utlösande faktor för strejken är att RenoNorden vill göra en nyckelinventering. Något sophämtarna motsatt sig då man menar att kunskapen om nycklarna är en yrkeskunskap.



Enligt Mattias Dahl har sophämtarna vägrat att lämna ifrån sig nycklar och i stället gått ut i strejk. Transportföretagen uppmanar de strejkande sophämtarna att återgå till arbetet.



Enligt uppgifter till Transportarbetaren har Reno Norden-personalen fått ett bud som ligger en bit från de krav sophämtarna ställt för att åter börja arbeta.