Skarsgård nominerad till Emmy

Bland de tv-serier som nominerats till bästa drama finns i år "The handmaid's tale", "Better call Saul", "Stranger things" och "The crown".

Bästa komediserie kan bli "Veep" eller "Master of None", bland andra.

I kategorin miniserie tävlar Alexander Skarsgårds "Big little lies" mot serier som "Fargo" och "The night of".

De tv-produktioner som slåss om flest priser är HBO:s "Westworld" och amerikanska "Saturday night live" som båda är nominerade till 22 Emmys var.