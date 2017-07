Här möter landstingsrådet stressade barnmorskor

– De beskriver en väldigt stressad miljö, den första semesterperioden är slut och det är många som kommer tillbaka, men tyvärr så dras man med sjukskrivningar också och många känner att man redan börjar bli trött, säger Ella Bohlin (KD).



P4 Stockholm har tidigare rapporterat om personalbrist inom förlossningsvården i Stockholm som gör att förlossningsrum måste stängas nu under sommaren. Det är bland annat därför Ella Bohlin (KD) besöker Danderyds sjukhus för att informera sig om läget.



Barnmorskan Ia Jeppsson berättade i vår rapportering att landstinget ofta lyfter fram siffror på att nio av tio kvinnor under sommaren får sitt förstahandsval. Men orsaken till det är att det inte går att skicka kvinnor till andra sjukhus för de är också fulla.



– Alldeles för många gånger är det fullt till och med i Gävle och i Nyköping. Och vi kan inte skicka kvinnor hur långt som helst heller, i synnerhet inte om man har fött barn förut, det går lite snabbare. Då måste vi ta in dem. Då använder vi utrymmen som inte är avsedda att föda barn på och där det inte heller finns tillräckligt med barnmorskor för att ta hand om dem. Då får man ta ansvar för två- tre familjer samtidigt, säger Ia Jeppsson.



Även i år visar landstingets siffror att cirka nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som var föräldrarnas förstahandsval.



– Det blir ganska stelbent när man pressenetar siffror och det handlar om att det inte gått att hänvisa till andra sjukhus, det är alltid en utmaning på sommaren därför att vi ska upprätthålla samma vård med samma kvalité samtidigt som personalen behöver sin semester, säger Ella Bohlin.