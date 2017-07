Festival ställer in - polisen beviljar inte tillstånd

Den elektroniska musikfestivalen Into The Factory är en av flera festivaler runt om i världen som arrangeras av festivalorganisationen Music Goes Further. Nu måste festivalen, som skulle hållits i mitten av augusti, ställa in, med över sjuttio artister bokade och flera biljetter sålda.



I ett pressmeddelande på festivalens hemsida skriver arrangören att det här "på långa vägar är den värsta dagen under våra 20 år som aktivister för den här musikkulturen". Anledningen till att festivalen måste ställa in är att polisen, efter flera månaders prövning, till slut valt att inte ge festivalen tillstånd. Anledningen: En för osäker byggnad och en för överhängande risk för utbrett narkotikabruk.



– Det har jobbat med tillståndet i cirka åtta månader, någonting som normalt sett brukar ta en till två månader i vilket land man än är i. Vi har fått avslag efter avslag från polisen medan alla andra instanser har varit positiva, säger Mattias Hedlund, grundare av festivalarrangören Music Goes Further.



När det gäller att fabrikslokalen som festivalen skulle hållas i är för osäker, säger Mattias Hedlund att man vidtagit flera åtgärder för att stärka säkerheten.

– Vi har bland annat gjort staketen ännu mer svårforcerade, vi har minskat ner storleken på festivalen. Och brandmyndigheten säger också att de inte gör samma bedömning av säkerheten som polisen.



Polisen menar också att festivalen ställer orimligt höga krav på polisinsaten, berättar Mattias Hedlund.



– Men det är en festival, är man inte beredd att göra en insats kommer hela kultursverige dö, säger han.

När det gäller narkotikaproblematiken på de Into The Factory eller andra av företagets festivaler, som Into The Valley som gick av stapeln i Dalhalla förra året, säger Mattias Hedlund att de inte har större problem än andra festivaler. Det är ett samhällsproblem, och inte ett festivalproblem, säger han, och tillägger att man har nolltolerans mot droger på deras festivaler.



– Jag kommer aldrig mer att arrangera festivaler i Sverige. Jag skäms över att vara svensk. Varför ska vi göra saker här som vi har lättare att göra överallt annat i världen, säger Mattias Hedlund.