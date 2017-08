Polisen utreder mordförsök i Akalla

Klockan 03.12 inkommer uppgifter om skottlossning på Imatragatan i Akalla i Stockholm. Polisen har däremot inte anträffat någon brottsplats.

Polisen utreder just nu ärendet som ett misstänkt mordförsök efter att en person under morgonen kommit in till Karolinska sjukhuset med skottskador.

– Den personen försöker vi höra i nuläget och se om det kan ha en bäring på det här ärendet, säger Mats Brännlund är vakthavande befäl på Stockholmspolisen.