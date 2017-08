AIK utslaget ur Europa League

Svenskarna hade med sig 1-1 från Friends arena och var tvunget att göra mål borta mot Braga.



Och Solna-klubben fick en drömstart i kvällshettan på Estadio Municipal i Portugal.



Efter knappa kvarten trädde Kristoffer Olsson in bollen till nyförvärvet Chinedu Obasi, som lånats in från kinesiska Shenzhen och gjorde sin första match sedan återkomsten.

Obasi tog med sig bollen i ytan mellan två försvarare och chippade iskallt in den över Braga-målvakten.



Efter paus handlade mycket om Braga. Och i den 74:e minuten kvitterade Rui Fonte, med god hjälp av AIK-målvakten Oscar Linnér.



Keepern skulle göra ett rutiningripande och plocka upp en nickskarv från Fransérgio men fumlande med bollen, som tog en bana över honom och studsade i ryggen fram till Fonte, som enkelt stötte in 1-1 från nära håll.



Efter jättetavlan gick matchen till förlängning, och i den 121:a minuten lyckades Raúl Silva trycka in segermålet för hemmalaget.



Vilka som möts i playoff, sista rundan före gruppspelet, lottas på fredagen. Östersund slog ut Fola Esch från Luxemburg med sammanlagt 3-1.