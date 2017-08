Elisabeth kan varken se eller gå - nekas ändå rullstolstaxi

- Om man inte kan förflytta sig själv mellan rullstol och bilsäte så ska man få rullstolstaxi. Men trots att jag har läkarintyg på att jag inte kan det så får jag avslag i alla fall, säger Elisabeth Elg.

En rullstolstaxi beställs via de taxibolag som Stockholms läns landsting har avtal med. Taxin är specialutrustad så att hela rullstolen körs in i taxibilen istället för att passageraren själv ska flytta sig från rullstolen och in till taxisätet.

Elisabeth är både synskadad och rullstolsburen. Som motivering att avslå begäran om rullstolstaxi säger man bland annat att hon ju kör elmoped och därmed borde kunna förflytta sig från sin rullstol till ett annat fordon - men det är ett missförstånd, Elisabeth har ingen elmoped:

- Grejen är den att jag inte har någon elmoped. Jag har aldrig haft nån, det har inte förskrivits nån sån, jag skulle aldrig kunna köra en sån, jag är blind, säger Elisabeth Elg.

Avslaget innebär att Elisabeth i nuläget inte kan besöka ställen som saknar hiss - med ett rullstolstaxitillstånd skulle hon få rätt att beställa trappklättrare och hjälp av taxichauffören - det har hon inte nu och det har hänt att hon blivit avsläppt utan att kunna ta sig nånstans:

- Det har hänt att dom släppt av mig vid porten när jag ska upp till en galleria till exempel och då sitter jag där och gråter för att jag inte kommer nån vart, säger Elisabeth Elg.