Hammarby tappade på övertid

I vårens möte avgjorde Jamie Hopcutt mot Hammarby på övertid. Idag fixade inbytte Brwa Nouri kvitteringen när han satte en straff på övertid.

Matchen var jämn och lagen turades om att styra spelet och jaga målchanser mot samlade försvar. I första halvlek slog Jiloan Hamad ett inlägg till Hammarbys forward Romulo. Brassen Romulo mötte och stötte in bollen, ribba in.

Bara minuter senare så laddade Saman Ghoddos för ett av årets mål. På mittplan tog han ner bollen, för att sen dundra iväg ett skott från 40 meter, en yttersidaträff som var otagbar för Johan Wiland i Hammarbymålet.

I andra halvlek fortsatte spelet att vara jämnt, de riktigt heta målchanserna var inte många till antalet. Men två mål till skulle falla och båda kom från elva meter.

Hammarby, som i första halvlek ropat för straff efter en hands, fick efter en tilltrasslad situation domarens uppmärksamhet; och de grönvitas första straff för säsongen var ett faktum, efter att Sotirios Papagiannopoulos fått bollen på armen. Jiloan Hamad stegade upp och satte bollen i målvaktens vänstra hörn.

Östersund bytte sent i matchen in Ken Sema och Brwa Nouri – båda vilade inför Östersunds play off i Europa League som spelas på torsdag – och Brwa Nouri blev poängräddare när han fintade ner Johan Wiland och rullade in bollen i mål, på övertid. Straffen föranleddes av att Hammarbys Junior fått bollen på handen och Kaspar Sjöberg återigen fått blåsa straff för hands.