Benjamin live på Musikplatsen

När Benjamin Ingrosso kliver upp på Musikplatsens scen blir det till tonerna av flera hitlåtar han släppt på senare tid.

Melodifestivalen 2017 innebar det stora steget för Benjamin Ingrosso i hans artistsatsning. Efter att en längre tid ha jobbat som låtskrivare till andra akter peppade hans skivbolag honom till att satsa på en egen artistkarriär. Och så blev det. En lördagskväll i vintras stod han i tv-rutan inför hela Sverige och sjöng sin låt Good Lovin' ända till en femteplats i Mellon.

Många imponeras av Benjamin Ingrossos utveckling som artist och låtskrivare. När hans singel Do You Think About Me var med i Musikplats Stockholms låttest i maj gav Aftonbladets Markus Larsson i juryn en mycket positiv recension.

– Han bevisar gång på gång att han har en stor talang. Det är svårt att göra den här amerikanska pop- och soultraditionen till sin egen, till något fungerande. Det skulle kunna bli ett platt fiasko, men Benjamin har sådan koll på detaljerna i traditionen. Han gör det med stor värdighet, sade Markus Larsson och röstade fram Do You Think About Me till "Veckans låt" i programmet.

Sedan dess har Benjamin Ingrosso turnérat i sommar och nu blir det alltså livespelning i Musikplats Stockholm - då han också har med sig nya hitten One More Time.

Benjamin Ingrosso gästar Musikplats Stockholm fredag 8 september - intervju klockan 12.15, konsertstart klockan 12.30. Läs mer i vår Konsertkalender om hur du upplever spelningen på plats i Radiohuset.

Musikplats Stockholm