Benjamin Ingrosso bjuder på hitparad

Genom Melodifestivalen i vintras upptäckte många Benjamin Ingrosso. Låten Good Lovin' slutade topp fem i tävlingen och i Musikplatsens livekonsert öppnar Benjamin med låten ifråga. Efteråt frågar programledaren Fredrik Eliasson vad som varit mest utvecklande för honom sedan Mellon.

– Oj, supermycket. Bara att jag har fått åka ut med det här bandet hela sommaren och fått göra över tjugo gig. Det har gjort att man känner sig mer bekväm. Man har mer självförtroende och lite mer koll på rösten, förklarar han på scen.

Konserten startar med Good Lovin' och följs av låtar som Do You Think About Me och senaste singeln One More Time. Och i slutet av direktsändningen riktar Benjamin Ingrosso en speciell hälsning till ett visst par i publiken.

– Tack alla för att ni kom! Och mormor och morfar är här också! Det är första gången de ser mig. Jag älskar er!

Jubel utbryter och Fredrik Eliasson går ut i publiken och byter några ord med Christina Schollin och Hans Wahlgren - två minst sagt stolta morföräldrar.

– Det är underbart att vara här och lyssna till denna underbara kille!

