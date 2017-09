Ember Island följer upp succén med ny EP

Joakim Axling, Alexandra Andersson och Didrik Franzén utgör gruppen Ember Island som på senare tid gjort succé på olika håll i världen. Framgången tog fart med deras tolkningar av olika superhits som de lade ut på nätet. Efter mycket uppmärksamhet på musikbloggar och i olika streamingtjänster har fansen blivit fler och fler, framförallt i USA. Bandet har idag sin huvudbas i Stockholm och härifrån väljer de att gå sin egen väg vidare ut i världen, utan något stort skivbolag i ryggen.

– Vi är väldigt självständiga. Och när man bygger upp det själv från grunden blir framgången ännu mer värdefull, säger Alexandra och Didrik i Musikplats Stockholm.

Efter covers på låtar som Porter Robinsons Sad Machine, The Weeknds Can't Feel My Face och Rihannas Umbrella är Ember Island aktuella med nytt eget material. Den här veckan släpptes nya singeln Hide Me och senare i höst kommer en EP.

