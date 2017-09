Ny upptäckt kring hur rökning påverkar arvsmassan

Att rökning leder till cancer och hjärtkärlsjukdomar är välkänt. Men hur de olika exakta mekanismerna går till har delvis varit oklart.

Den nya studien ger bevis för att förändringar i dna gör att vissa celler tystas, så att cancerceller kan bildas.

– Den här studien är en viktig pusselbit för att visa att rökning kan leda till kemisk förändring av vårt dna, och de här epigenitiska förändringarna kan vara direkt involverade i cellers utveckling mot cancerstadiet, säger Erik Melén, docent i epidemiologi på institutet för miljömedicin på Karolinska institutet.

Så det som händer när man röker är att dna:t förändras så att tumörer lättare bildas?

– Det händer väldigt mycket i kroppen och i cellerna om man utsätts för rök eller röker själv. Men den här mekanismen är ganska ny och vi har inte riktigt förstått innebörden av de här dna-metyleringarna och den epigenetiska förändringen.

Erik Melén konstaterar att det här kan öppna för nya sätt att behandla cancer och andra sjukdomar på sikt.

