Premiär för närgånget porträtt av Silvana

- Den här filmen är jättefin, men det var jobbigt att spela in den. Den är jätteintim.

- Så det är ett under att vi står här och jag inte slår ihjäl er, säger Silvana till regissörerna och skrattar.

- Det var Silvana som människa som vi fångades av från början, säger en av de tre dokumentär-regissörerna Mika Gustafson.

- Då när vi började filma 2014 hade hon bara släppt två låtar, och vi visste inte att hon skulle bli den artist hon är idag, säger Olivia Kastebring som också filmat.

- Vi kände väl också att vi saknade ett porträtt som vi kunde ha speglat oss i när vi växte upp. En film om en kvinnlig förebild, säger Christina Tsiobanelis.

- Och jag tycker att vi lyckats med det vi ville. Många har blivit peppade av den.

Filmen visades på Way Out West i augusti och har nu på fredag, den 15 september, premiär över hela landet. Och det var på Way Out West som Silvana Imam fick se hela den färdiga filmen för första gången.

- När jag sa ja till att filma, så sa jag också nej till att ha kontroll över allt som filmades. Jag fick inte se någonting, berättar Silvana Imam.

- Och då är jag jätte... jag har jag full kontroll på allt jag gör. Och allt går igenom mig.

- Det finns inte en bild av någonting, det finns alltid fler. Människor är nyanserade. Och jag känner att ni har lyckats med det, säger Silvana.

Filmarna lägger också till att det är en film om Sverige, ett tidsdokument och det är en överlevnadsstrategi.

Så det är inte bara en film för Silvana-fansen.