Malmös guldryck – krossade Hammarby

Malmö FF-Hammarby 4-0 (1-0)

1-0 Erdal Rakip (22), 2-0 Jo Inge Berget (49), 3-0 Erdal Rakip (62), 4-0 Alexander Jeremejeff (92)

Vikande form och ett tokhet Djurgården som började flåsa i nackhåren. Bara fyra poäng efter Malmö FF plötsligt.

Men frågan är om inte fotbollens SM-strid avgjordes på söndagen.

Malmö visade i alla fall guldklass när man körde över Hammarby och vann med 4-0.

– Malmö är numret större, sa Radiosportens referent Andreas Matz under matchen.

MFF har därmed sju poängs försprång ner till tvåan Djurgården med sju omgångar kvar.

Söndagens motståndare hade det desto tyngre.

– Hammarby är ett lag i spillror, sa Andreas Matz.

Återstående spelschema:

Malmö 50 poäng (+23)

20 sep: Östersunds FK - Malmö FF

25 sep: Malmö FF - IF Elfsborg

1 okt: Malmö FF - Halmstads BK

16 okt: IFK Norrköping - Malmö FF

23 okt: Malmö FF - AIK

29 okt: IK Sirius FK - Malmö FF

5 nov: Malmö FF - BK Häcken

Djurgården 43 poäng (+19)

19 sep: IF Elfsborg - Djurgårdens IF

24 sep: Djurgårdens IF - Hammarby

1 okt: GIF Sundsvall - Djurgårdens IF

15 okt: IK Sirius FK - Djurgårdens IF

22 okt: Djurgårdens IF - BK Häcken

29 okt: Djurgårdens IF - Jönköpings Södra

5 nov: Kalmar FF - Djurgårdens IF