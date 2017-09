En sångröst som fångar lyssnaren

Sara Sangfelt från Stockholm flyttade som liten med sina föräldrar till Kalifornien i USA där de bodde under några år då pappan jobbade som forskare i San Diego. Sara formades mycket av musiken som hela tiden var närvarande - inte minst genom pappans skivsamling med allt från Traveling Wilburys till Elvis Presley. När Sara Sangfelt lång tid senare fick frågan om att vara med på ett hyllningsalbum till Elvis var det som en dröm.

– Jag har ju alltid lyssnat på Elvis! Priscilla Presley (som var gift med Elvis reds.anm.) godkände den också! Hon mejlade "Love it, spread it everywhere!" Det känns jättehäftigt, säger Sara i intervjun i Musikplats Stockholm.

Elvis-låten hon spelade in var Good Luck Charm och när hennes version släpptes våren 2017 imponerades många av Saras röst och känsla. En stor del av Musikplatsens lyssnare röstade på den som Veckans låt när den testades i programmet.

Första gången Sara Sangfelt mötte en stor publik var i tv-programmet Idol 2013. Sedan dess jämförs hennes röst ofta med artister som Amy Winehouse och Lana Del Rey och Sara rör sig inom både pop och rock, vilket också hörs på nya ep:n Cool My Soul som nyligen släppts. Nya singeln I Want You spelas för fullt i P4 och senare i höst är Sara Sangfelt tillbaka i Musikplats Stockholm - den gången för en direktsänd livespelning.

Läs mer om Sara Sangfelts livespelning i vår Konsertkalender.

