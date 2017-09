"Slussen kommer att byggas om – igen"

Det byggs nästan överallt i Stockholm. Och det finns stora och mindre byggplaner nästan i alla väderstreck – från Slussen till Stureplan, från Barkaby till Årstafältet.

Och emellanåt är de upprörda rösterna många – not in my backyard, säger man.

Men varför blir det så? Vi frågade Henrik Nerlund, kanslichef vid Stockholms stads skönhetsråd.

Vad säger du om jag säger Slussen?

– Det är en viktig punkt i Stockholm. Den är väldigt omdiskuterad, och den senaste vändan med nya Slussen började redan i början av 1990-talet.

Och självklart var den en stor diskussion senast den byggdes om.

– Då diskuterades vad man skulle göra med södra stadshuset där stadsmuseet ligger i dag.

Ett exempel på ett omstritt område som ofta tas i försvar är Sergels torg, säger Nerlund.

– Det är ständigt omstridd men när någon säger riv, så kommer många röster fram och säger att det är en viktig del av mitt Stockholm.

Hur förändras vår syn på arkitektur när vi får vänja oss?

– Vi har invändningsprocess, man brukar prata om arkitekturens 35-årskris. Alltså, när husen inte är nya och hyllade och inte gamla och kulturhistoriskt intressanta så hamnar de i en brytningspunkt som ingen gillar. Det kan nu drabba hus från 80-talet.

– Man ska vara försiktig med de halvgamla husen, säger han.

Tror du att Slussen kommer behöva byggas om igen?

– Den kommer absolut att byggas om igen. Det är det enda man vet.

Vad är positivt med motstånd?

– Det är viktigt att få göra sin röst hörd. Stadsbyggnad och arkitektur är världens mest långsiktiga konstform. Man måste få påverka. Ibland kan det viftas bort som gnälligt motstånd när det är vettiga åsikter.

