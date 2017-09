AIK mot Europa efter tennissiffror

Häcken-AIK 1-6 (1-4)

0-1 Karlsson (24), 0-2 Sundgren (27), Stefanelli (35), 1-3 Mohammed (36), 1-4 Lindkvist (37), 1-5 Sundgren (73), 1-6 Lindkvist (78)

Det bara väller in mål. Det bara väller in mål. Det finns inga försvar. Det finns inga försvar överhuvudtaget. Vad är det som händer på Hisingen?

Häcken, som har varit målsnålt bakåt den här säsongen, hade en av årets jobbigaste första halvlekar under söndagen. På tio minuter small det fyra gånger bakom Peter Abrahamsson i hemmamålet.

Den första målskytten var speciell. Fram till matchen på Hisingen hade försvararen Per Karlsson spelat 13 säsonger i AIK:s A-lag, tolv av dem i allsvenskan. Karlsson hade bara gjort ett seriemål under sin seniorkarriär (för Åtvidaberg 2007) men inga mål för AIK i allsvenskan. Men så - i den 245:e seriematchen för AIK - kom det där första målet.

– Det hade varit bättre om vi vann med 1-0. Nu kommer ingen komma ihåg mitt mål när vi vann med 6-1, säger Per Karlsson till Radiosporten och skrattar.



För Häcken, som fram till söndagens match bara hade släpp in 16 mål på 24 matchen, var det andra matchen i rad med fyra eller fler mål insläppta. I förra omgången - borta mot IFK Norrköping - blev det förlust med 1-4.



I och med segern gick AIK förbi just Häcken och tog över tredjeplatsen i tabellen. Storsegern var även viktig för AIK:s målskillnad.

Kampen om topp tre som ger Europaplatser

1 Malmö 51 +23

2 Djurgården 45 +19

3 AIK 44 +18

-----------------------

4 Häcken 41 +8

5 Norrköping 40 +3

6 Östersund 39 +9