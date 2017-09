Så ska IK Frej rädda klubben från konkurs

På ett extrainsatt styrelsemöte under söndagen klubbades det igenom att verksamheten ska delas upp.

Ungdom-, dam- och innebandysektionerna blir nya ideella föreningar och att medlemmarna måste betala en extra medlemsavgift på 500 kronor för att verksamheten ska gå runt.

– Vi har beslutat att dela upp verksamheten framöver. Just nu bedriver vi all verksamhet, både elitfotbollen för herrarna och all ungdomsverksamhet och innebandy i en och samma förening. För att minska exponeringen av verksamhet som inte är elitverksamhet ska vi dela upp den så att vi har herrfotbollen i en egen ideell förening och övrig verksamhet i separata föreningar och så binder vi ihop allihopa med en allians förening.

Per Magnusson, styrelseordförande i IK Frej, säger att ungdomarna, damerna och innebandyn efter omorganisationen kommer att betala en extra medlemsavgift på 500 kronor för sin verksamhet.

Men rykten att deras egna kapital på 400 000 kronor ska gå till herrarna, det vill säga elitfotbollen, stämmer inte.

– Vi gör det här för att de verksamheterna inte påverkas framöver av de utmaningarna som finns i elitverksamheten.