Nu i P4: DM i vattenrutschkana ska avgöras

Nu på torsdag morgon klockan 09.00 är det dags för distriktsmästerskapen i vattenrutschkana till förmån för Världens barn.

Alla som vill kan komma till Tyresö Aquarena och utmana Radiosportens fotbollsexpert Richard Henriksson i vem som är snabbast att åka nerför kanan.

Henriksson är regerande mästare efter ett snabbt åk på 10,82 sekunder under förra årets distriktsmästerskap.

Och det blev ett nytt rekord direkt för Henriksson på 10,73 sekunder.

– Jag är ganska nöjd. Det var en finish som var stark. Jag kände att jag var tvungen att ange tonen i förstaåket.

Konkurrensen är hård och ungdomarna Patrik och Samuel kom inte alls långt efter ledartiden.

Under tävlingen under förra året samlades totalt 8 920 kronor in till förmån för Världens barn. I Stockholm har vi nu dragit in strax över 171 000 kronor där varenda krona räknas.

Det är fantastiska siffror och mycket talar för att vi slår fjolårets insamling, tack vare er.