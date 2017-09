Bästa svenska snutfilmen på mycket länge

Fares Fares spelar kriminalpolisen Noredin en korrupt polis i Kairo där den arabiska våren är på väg.



Han ägnar kvällarna åt soffan framför TV:n och alkohol och cigaretter. Frun som han sörjer har omkommit i en bilolycka.

Så en kväll skickas han på ett mord, en berömd sångerska har fått halsen avskuren. Snart framkommer det att hon varit älskarinna åt en av Egyptens rikaste män. Och alla vill tysta ner händelsen.

Självmord är första reaktionen på polisstationen. Men Noredin nystar vidare och hamnar i en farlig härva.

Fares Fares är lysande som Nuredin, kriminalpolisen, och miljöerna välfunna.

Jag skulle säga att det här är den bästa svenska polisfilmen på mycket länge gjord av den svenske regissören Tarik Saleh.

Efter Inez heter en dokumentär av Karin Ekberg. Hon har följt ett par som föder ett barn som är dött och deras liv efter det.

Som många andra par som råkar ut för något sådant så faller de in i ett vanligt mönster, där mannen så fort som möjligt ska ut och jobba och dra in pengarna, och kvinnan stanna hemma och sörja.



I dokumentären får vi, som i alla bra dokumentärer, tänka själva och kanske lära oss något nytt om livet och hur vi är och beter oss.



Vi följer Denize och Filip under en lång tid och det är ingen film för den som bara vill koppla av på bio med popcorn.



Men det ska också sägas att det finns hopp och ljus i filmen.

Mitt betyg till Efter Inez blir en fyra.





