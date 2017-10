Tvingas ta emot födande – trots att det inte finns plats

Varje vecka har några kvinnor fått åka till andra län för att föda. Men alla kan inte skickas iväg, antingen för att det inte finns plats någon annan stans heller, eller för att de har kommit för långt i förlossningsarbetet.

– Om det är helt fullt och det ringer en kvinna som kanske blöder, då måste vi lösa det. Det är en enorm press, säger Sara Perers Öberg.

I år har för första gången förlossningskliniker fört statistik över födande som de tagit emot, trots att de egentligen inte hade plats. Det kan bero på att ingen annan klinik heller hade plats, eller att den födande behövde tas emot snabbt.

Vid minst 153 tillfällen i sommar har födande tagits emot på förlossningskliniker i länet när det egentligen inte fanns plats.

Men troligen har det hänt vid betydligt fler tillfällen, säger flera av de ansvariga barnmorskor som P4 Stockholm pratat med, eftersom all personal ännu inte fått in rutin på att föra in den här statistiken. P4 Stockholm har fått siffror från fyra av sex förlossningskliniker.

Precis som de andra barnmorskor som vi pratat med, säger Sara Perers Öberg att arbetsbelastningen den här sommaren har varit högre än tidigare somrar.

– Det som framförallt har varit tufft är platsbristen och då pratar jag inte bara om personalbristen utan även utrymmena. Att vi måste använda utrymmen som inte är avsedda för förlossning, säger hon.

– Man har fått sprungit mellan många födande samtidigt. Det har varit tufft och vi har haft många kollegor som faktiskt har blivit sjukskrivna, vilket jag inte har varit med om de andra somrarna, fortsätter Sara Perers Öberg.