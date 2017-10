Antalet förturer i bostadskön har halverats sedan förra valet

– Det blir ju att kvinnor bor länge i våra jourer, vi tycker ju att man ska bo mellan tre och fem månader max sedan blir det bara en lång väntan och då hamnar en del kvinnor i desperation och barnen blir oroliga, säger Ann Isaksson vid kvinnojouren alla kvinnors hus i Stockholm.

P4 Stockholm rapporterade inför valet 2014 att antalet personer som gått före i bostadskön i Stockholm har blivit färre under hela 2000 talet. Vi beskrev hur det drabbade barnfamiljer och i förlängningen barnen som tvingades flytta runt.



Det socialdemokratiska oppositionsrådet Tommas Rudin var upprörd efter P4 Stockholms rapportering.

– De här reglerna som inte medger, vilket ni bevakat förtjänstfullt, frånskilda föräldrar med barn och deras möjlighet att få förtur, det leder till en svårare bostadsmarknad och en svårare social situation för barnen, så det drabbar barn och det drabbar enskilda personer som har stora problem, sa Tomas Rudin inför förra valet.



Men under den röd grön rosa ledningen i stadshuset har antalet förturer försatt minska. Under 2014 när alliansen lämnade över makten i stadshuset beviljades drygt 300 förturer. Under förra året hade antalets halverats till knappt 150, och fram till augusti i år hade 60 personer gått före i kön för att de hade starka medicinska eller sociala behov.

Ann Isaksson vid alla kvinnors hus berättar att de under de senaste fyra åren skrivit ett 70 tal kvinnor skulle behöva gå före i kön, men bara ett fåtal har beviljats förtur säger hon.

– Det är alldeles för lite, det gör ju att vissa kvinnor går tillbaka till sina män och då hamnar de i ett hörn som de inte kan ta sig ur, säger Ann Isaksson.