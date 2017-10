Nya stjärnskottet Paul Rey om jobbet i Stockholm

Artisten Paul Rey, som egentligen heter Pauli Jokela, kommer från Lund, men Stockholm har blivit en central knutpunkt i hans arbetsliv.



I Musikplats Stockholm berättar den stora talangen om stadens betydelse för sitt skapande.



För några år sedan kom Paul Rey i kontakt med legendariske Quincy Jones (som bland annat producerade Michael Jacksons Thriller) under en av sina vistelser i Los Angeles.



Efter ett tag blev Quincy Jones något av en mentor för honom och dörrar öppnades till unika möjligheter.



Under sin tid i LA har Paul Rey jobbat med bland andra Snoop Dogg och där träffade han också popstjärnan Meghan Trainor (All About The Base med mera) och inledde ett samarbete i studion med henne.

Paul Rey har under 2017 släppt låtarna All Falls Dawn och What Good Is Love och med skivkontrakt i USA laddar han nu för att slå internationellt.

