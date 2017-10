Hovsjöfallet återupptas inte

Det var i maj 2001 som elvaåringen hittades död i en skogsslänt i Hovsjö. Han hade dödats med en sax. Misstankarna riktades snabbt mot offrets bästa vän, en tolvårig pojke som också var den som hittade kroppen.

Sedan nya uppgifter framkommit beslutade åklagare att gå igenom handlingarna i ärendet, men vice chefsåklagare Katarina Lenter har nu beslutat att förundersökningen inte ska återupptas.

– Jag har grundligt och förutsättningslöst gått igenom den tidigare utredningen, tittat på inspelningar av förhör och gått igenom den tekniska bevisningen. Min bedömning är att det inte finns några fler utredningsåtgärder att vidta som ytterligare kan klarlägga händelseförloppet. Därför kommer jag inte att återuppta utredningen, säger hon i ett pressmeddelande.

Under tre månaders tid förhördes han minst 18 gånger och under processen ändrades hans berättelse från förnekande till ett erkännande. Han hade inget juridiskt biträde, ingen förälder eller en barnpsykolog med sig under förhören. Redan efter 1,5 månad gick polisen ut med ett pressmeddelande där det slogs fast att elvaåringen dödats av en jämnårig kamrat. Den i dag 28-årige mannen säger att han är oskyldig.

Lenter anser att det inte skulle tillföra utredningen någonting att genomföra nya förhör.

– Mitt uppdrag har varit att klargöra händelseförloppet, inte bedöma skuldfrågan, eftersom det fanns en misstänkt som var under 15 år när det hände. Skuldfrågan är domstolens sak att besluta om och då krävs bevistalan i det här fallet, säger hon i pressmeddelandet.