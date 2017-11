P4-programledaren i New York: Det kändes så overkligt

Åtta personer är döda och ett dussintal är skadade efter gårdagens attack i centrala New York. Ylva Lilja, programledare på P4 Stockholm befann sig i New York tillsammans med familjen vid tidpunkten för attacken.



– Vi var lite längre norrut på Manhattan vid West Village och såg flashar om att det här har hänt. Jag kände att jag ville hem till lägenheten som vi lånar. Det kändes så overkligt, eftersom jag inte sett eller hört någonting.



Varje halloween sker en stor halloweenparad i området som Ylva befann sig i. Den hade hon planerat att se med familjen.



– De hade börjat med avspärrningar och massor med poliser var samlade. Då kände jag och min man att vi kanske inte ska vara vid områden med stora folksamlingar i New York. Vi hade pratat om det innan. Sen var det bara "nu tar vi oss ner till tunnelbanan och åker tillbaka till lägenheten".

– Min son sa att han var rädd, berättar Ylva.

Förutom flasharna, märktes händelsen av där du var?



– Nej, ingenting. Det förvånade mig att folk såg ut helt som vanligt. Folk såg inte oroliga ut. Vet inte om de är luttrade, eller om de inte visste om att det hade hänt.

Ni tog er hem berättar du, vad gjorde ni sen?



– Vi slog på nyheterna. Vi gick ut för att köpa mat i för sig, och då noterade vi att det var ganska avslaget på gatorna. Inte så mycket folk på restaurangerna. Jag tänker att folk ville hålla sig hemma efter att det här hade hänt.



Ni ska vara kvar i New York ett par dagar till, hur känns det?



- Lite obehagligt, måste jag säga. Sen tänker jag vad oddsen är att det händer igen. Vi har planerat att gå till turistattraktionerna där det är massor av folk och jag känner nog att vi gör det ändå. Vi håller oss till planen.