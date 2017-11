Skandaler och sex bland veckans filmpremiärer

The glass castle bygger på en bok av Jeanette Walls. Det handlar om en familj där pappan inte vill släppa greppet om sina barn och han vill inte att de går till skolan.



Allt värt att veta finns ju runt omkring. Han styr ut bilen i det ödsliga prärielandskapet och de slår läger och tittar på stjärnbilderna. Han berättar om fåglar och växter de ser.



Men han har också svårt att låta bli spriten och jobb och pengar försvinner. Så barnen får uppleva både kärlek och stora svek.

Vi möter den vuxna Jeanette när hon ser tillbaka på den här tiden med den ständigt omkringflyttande familjen.



Brie Larson spelar Jeanette briljant, annars är skådespelet ojämnt. Brie och Ella Anderson som spelar Jeanette som barn berör, men några andra roller är fyrkantigare.



Som helhet är det här uppväxtdramat med starka band och flykt en okej historia.

Mitt betyg blir också en trea.

Okej känns däremot inte Bad moms 2 - eller A bad moms christmas som den heter i orginal. Och här får man vara med om vuxna mamma-dotter-uppgörelser i julpyntshysterisk jultid.

Och vaxning av kön och tomtehångel och det är inte särskilt kul eller finessrikt.

Det är bara en i mängden av dåliga och slarvigt gjorda komedier från andra sidan Atlanten.

Som bygger på att sexskämt och fylla är kul. Och det kan det ju vara om det görs med lite mer fantasi.

Betyget blir en etta.

En som också skrev om sex var Johnny Bode. Hans mest kända skiva var Bordellmammas visor som gavs ut på 60-talet. Men innan dess hann han med att skriva för Gösta Ekman den äldre och Lapp-Lisa bland andra, varvat med mer fräcka visor.

Han var också inblandad i en mängd bedrägerier och flyttade periodvis utomlands.

Han flirtade också med nazismen, men påstod efteråt att han spionerat på tyskarna. Ja, historierna och myterna är många kring Johnny Bode och filmen Ingen tid för kärlek är ett försök att berätta vem han verkligen var. En både intressant och lite kufisk film.

Mitt betyg blir en trea till filmen om Johnny Bode.

Veckans vackraste film är Barndom, där den norska regissören Margreth Olin följer barnen på en förskola under ett år. Framför allt möter vi barnen som gör sista året på förskolan, i deras turer i naturen och in i deras fantasier.

Där valar kan vara lika stora som Indiska Oceanen och där kärlek kan vara en brygd med märkliga ingredienter. Bland annat kan en zombies ena öga ingå.

Barndom är en film som, om man är beredd att kliva in i barnens unversum, ger mycket. Men den är inget för de som blir uttråkade av att höra berättelser om andras barn. Mitt betyg blir en stark trea.

From Nowhere är en film om tre unga papperslösa i Bronx, New York och regissören och manusförfattaren Matthew Newton har sagt att han vill att de ska kännas som vilka unga New York-bor som helst, inte som papperslösa i första hand. Det har samma problem som andra tonåringar, skillnaden är att hotet finns där och att de kan skickas iväg.

Och visst känns det så i filmen. Det är vardagen som upptar deras tid och när en lärare ska hjälpa de tre att få uppehållstillstånd sker det närmast motvilligt. De har ju klarat sig så länge i landet. Så vardagen betonas, vanligheten och problem som kan möta vem som helst. Och skolan i Bronx ska kännas som vilken skola som helst.

Och det här är både filmens styrka och svaghet, när den ska locka biobesökare. Mitt betyg blir en trea. Det är ett nedslag i dagens USA och det skulle kunna varit här med det senaste årens flyktingström.