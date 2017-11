Manlig kärlek och ett berömt mord i veckans premiärer

Veckans filmrecensioner börjar med den bästa – God's own country. Dem börjar med en bild över en gård och ett landskap i gryning.



Det ljusnar efter ett tag och så klipps till en ung kille som är riktigt bakfull och hulkar över en toalett.

Det är Johnny, som tar till krogrundor och tillfällig sex för att stå ut med livet. Hans far har drabbats av en stroke och klarar inte längre av att sköta gården och Johnny kämpar med det tunga ansvaret. I köket står farmor och ser allt som försiggår.



Så en dag anställs en gästarbetare, rumänen Gheorge, och i allt det kärva kommer det in ljus.



God's own country är en kärv och vacker film med homosexualitet och ärvda krav och som får en fyra.

Manlig kärlek av ett helt annat slag hittar vi i Daddy's home 2.

Det är Will Ferell och Mark Wahlberg i en komedi som utspelar sig kring jul och staplar övertydliga skämt och hö-höande.



Fantasilöst och fast i en form som jag sett nog av. De två spelar pappa och styvpappa som är buddies, trots att de är så olika. Den ene mjukis och den andre tuffing och så kommer deras pappor på besök över jul. Betyget till Daddy's Home blir en etta.

Veckans storfilm går till och med att se på det extra stora filmformatet 70 millimeter på Rigoletto. Det är Mordet på Orientexpressen med Kenneth Branagh i huvudrollen som detektiv Hercule Poirot.

Branagh har också regisserat och fått med en rad kända skådespelare i filmen.



Tyvärr kan han ibland iträda sig rollen som spänningsfilmernas mysfarbror och det gör han här också. Själva intrigen är för rörig och ointressant och det som kan motivera ett biobesök är rollistan, med namn som Johnny Depp, Judy Dench, Derec Jacobi, Michelle Pfeiffer med flera.



Och så bilderna som ändå ibland, blir lite för konstgjorda, men emellanåt är storslagna. Mitt betyg till klassikern Mordet på Orientexpressen, som filmats flera gånger förut, blir en bräcklig trea.

En film som hade kunnat få innehålla mer sälta är Breathe.

Den handlar om Robin Cavendish, som spelas av Andrew Garfield. En ung engelsman som efter att ha lämnat militären tjänar pengar som te-importör. På en fin fest i slottsmiljö träffar han Diana. De gifter sig snart och hon följer honom till Kenya. Där han får polio.



Läkarna säger att han bara har månader kvar att leva. Men de två förälskade ger inte upp, och blir tillsammans med uppfinnaren Teddy Hall så blir de förkämpar för de polioskadade. Filmen bygger på verkligheten och produceras av parets son, Jonathan Cavendish.

Breathe är en film om två kämpar vars liv gjort skillnad för många andra. Men som film har den blivit för mycket feelgood, med en evigt ung Garfield i huvudrollen och det gör att allvaret är lätt att missa.

I filmen känns motgångarna inte så svåra som de antagligen var. Mitt betyg till Breathe pendlar mellan en tvåa och en trea. En viktig berättelse, men en film som inte dröjer kvar. Så betyget blir bara en tvåa.

Jag tycker att Svetlana Aleksijevitj var en värdig Nobelpristagre, en reporter som kunde få människor att berätta och sen koncentrera det till mycket starka texter om minnena av andra världskrigetoch Tjernobyl. Hon intervjuar barn och kvinnor, överlevare och kan på bara några rader måla upp mycket starka bilder med närvarokänsla.

Staffan Julén har följt henne i arbetet med nya boken, som inte handlar om fasor utan om kärlek. Något som hon själv säger kräver att hon tänker om inför mötena och intervjuerna.

Tyvärr känns det som om de flesta mötena i filmen är med vänner till henne. Personer hon redan inlett samtal med och vi kommer in i samtalen känns det som. Så den där koncentrationen, de där bilderna som drabbar är inte lika många här som i böckerna. Men några av mötena är gripande, tänkvärda, starka och gör filmen värd sin biobiljett.

Mitt betyg blir en trea till Lyubov - Kärlek på ryska.