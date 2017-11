"Viktigt att partier jobbar mot sexuella trakasserier"

– Jag tycker det är bra att man tydligt markerar mot den här typen av sexuella ofredanden och trakasserier, att det finns en nolltolerans inte bara hos Socialdemokraterna utan hos alla partier, säger Anna König Jerlmyr.



Under torsdagen meddelade det socialdemokratiska stadsbyggnads- och kulturborgarrådet Roger Mogert att han avgår. Det efter att flera kvinnor berättat att han utnyttjat sin maktposition för att komma i kontakt med och söka upp kvinnor.



Samtliga oppositionspartier var upprörda över borgarrådets beteende. Liberalernas Lotta Edholm sa att alla ansvarskännande partier och organisationer måste gå till botten med den här problematiken.



– Här har jag ett ansvar inom vår organisation att visa på ett ledarskap som inte tollerar ett sådant beteende, och jag uppmanar alla unga att rapportera det de varit med om till oss men också till andra att berätta om de blir utsatta för trakasserier eller övergrepp, säger Anna König Jerlmyr.



Från flera branscher har det rapporterats om övergrepp, under me too- kampanjen. Det har också riktats kritik mot att personer som känt till övergrepp gjort inte tagit tag i frågan.



Anna König Järlmyr kan inte påminna sig om att hon hört eller sett något övergrepp där hon valt att titta bort.



– Nej inte för egen del, det är möjligt att det finns något jag inte kommit på själv, men när jag rannsakar mig själv finns det inga fall som kommit till min kännedom, där jag kunnat göra något tidigare, säger Anna König Jerlmyr.