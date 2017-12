Weeping Willows gör "Årets jullåt 2017"

Den 8 december dukade Musikplatsen upp sitt traditionella jullåtstest. Journalisterna Carolina Norén och Markus Larsson satt i juryn och ihop med lyssnarna som röstade på webben utsåg de låten Let Christmas Be The Reason av och med Weeping Willows till Årets jullåt 2017. Lyssnarna gav låten maxpoäng i omröstningen.

Weeping Willows vann även motsvarande test 2015, då med låten Christmas Time Is Here Again.

Mer Musikplats Stockholm