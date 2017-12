Rinkebyelever mötte litteraturpristagaren

Kazuo Ishiguro, 2017 års nobelpristagare i litteratur, besökte Rinkeby bibliotek på tisdagen. Klass 8A i Rinkebyskolan hade förberett sig lite extra för Ishiguros besök.

– Vi har läst boken "Never let me go" och vi har sett filmen. Den var väldigt bra men samtidigt sorglig.

Eleverna hade övat på, att på olika språk, hälsa pristagaren välkommen. Det bjöds också på en dikt om Rinkeby och ett föredrag om Alfred Nobel.

Diana Kiros och Sumeyya Mohamed går i klass 8A i Rinkebyskolan. Deras hedersuppdrag bestod bland annat i att bjuda nobelpristagaren på fika.

– Vi ska bära fram en bricka och fråga om Ishiguro vill ha kaffe eller te. Det ska bli kul att få prata med honom och se till så att han får det trevligt här.