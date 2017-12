Nu i P4: Starka foton från 70-talets Farsta blir bok

Per Björn skulle egentligen göra ett ex-jobb för sina studier på ungdomsgården i Farsta. Men resultatet blev något helt annat och kom att handla om människorna som hängde i och runt ungdomsgården.

Per återvände flera gånger till de personer som han fångat med sin kamera. De levde helt utan broms under de vilda åren och många föll in i beroende. Fler än hälften lever inte i dag.

Hör Per berätta om hur mötet med ungdomarna i Farsta på 70-talet kom att ändra hans liv.