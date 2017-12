Så kan skolor skyddas från att vapen

I onsdags knivskars en 17-årig elev till döds på Enskede gårds gymnasium.

– Det går ju inte att undvika om det är elever som går i skolan, då får man ju göra som i USA där man använder elektroniska skydd så att man inte kan ta in vapen. Men dit är vi absolut inte på väg såklart, säger Roger Adolfsson som är säkerhetssamordnare vid utbildningsförvaltningen i Stockholm.



Bland annat tittar skolorna på möjligheten att elever måste slå in en kod för att ta sig in på skolan eller kameraövervakning, säger Roger Adolfsson.

Inte minst efter attacken i Trollhättan, där en 21-årig man beväpnad med svärd och kniv angrep personal och elever på en skola.



– Det här är något vi tittar på, att skolor inte ska vara så publika som de är nu, säger Roger Adolfsson.



Samtidigt ökar också anmälningarna om hot och våld i Stockholms skolor. För två år sedan anmäldes 1078 fall av hot eller våld från skolorna. Anmälningarna gällde både elever och personal.

Antalet inrapporterade händelser i skolorna fortsätter att öka, enligt Roger Adolfsson.



– Skolorna rapporterar in fler händelser, där är det absolut en ökning och ungefär en tredjedel är hot och våld. Det är allt från kränkningar till grövre former av hot och våld, säger Roger Adolfsson.