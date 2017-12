Här är årets tio bästa filmer

Plats nummer tio:

Årets vackra japanska animerade film på topplistan heter Your Name.

En film om Mitsuha, en tonårstjej på landet, som drömmer om att vara någon annan...Varför inte en cool tonårskille i Tokyo. Och så en natt slår drömmen in.

Plats nummer nio:

Där hittar vi den coolaste svenska snutfilmen på mycket länge.

Fares Fares spelar korrupt polis i ett myllrande Kairo. En berömd sångerska hittas mördad och ledtrådarna pekar på en av Egyptens rikaste män. The Nile Hilton Incident heter filmen.

Plats nummer åtta:

Kvinnan från Brest bygger på en verklig vårdskandal i Frankrike, där en medicin gav många dödsfall. Danska Sidse Babette Knudsen gör läkaren Irené Frachon och hon fyller porträttet med både nyanser och energi i en film som är en läkemedelsthriller.

Plats nummer sju:

La La Land är en hyllning till Hollywood. Svenske fotografen Linus Sandgren fick en Oscar för fotot som fint glider från fyrverkerier och färgstarka poolpartyn till Emma Stones ansikte, Emma Stone som helt rättmätigt också fick en Oscar för sin roll i denna underbara musikal.

Plats nummer sex:

The Square, Guldpalmsvinnaren. Här samsas skratt med ifrågasättanden av hur vi lever våra liv. Och här finns den berömda apscenen. Vi håller tummarna för Ruben Östlund och The Square i Oscarsracet.

Plats nummer fem:

The killing of a sacred deer kan vara årets starkaste när det kommer till skräck.

Greken Yorgos Lanthimos gör skruvade filmer, och här får vi följa en läkarfamilj som hamnar i en mardröm dom inte kan ta sig ur.

Plats nummer fyra:

120 slag i minuten, ett franskt drama om Act Up rörelsen som i 90-talets början kämpade för att myndigheter och läkemedelsbolag skulle göra mer för de AIDS-drabbade. Här färgas floden Seine röd och det handlar bokstavligen om liv och död.

Plats nummer tre:

Fransmannen Francois Ozon är produktiv och ojämn, men här har han verkligen lyckats i en svart-vit film om en tysk kvinna som saknar sin unge make efter första världskriget. En dag står en fransman vid hans grav och hon bjuder hem fransmannen till svärföräldrarna där hon bor. Passioner och hat, vackert filmat i Frantz.

Plats nummer två:

När någon har en historia som bara måste berättas, hantverket att genomföra den och skådespelare som är rätt för rollerna, ja då kan det blir så bra som i Amanda Kernells uppväxtskildring Sameblod, den bästa svenska filmen på många, många år. Och Lene Cecilia Sparrok i huvudrollen är magisk.

Plats nummer ett:

Moonlight - filmen som vann en Oscar för bästa film, efter schabblet med lapparna.

Det här är en film som visar att allt inte behöver sägas rakt ut, det kan räcka med blickar, tystnad. Stillsamt dramatisk växa-upp-berättelse med värmande kärlek i en hård miljö.

Andra utländska filmfavoriter 2017 är bland annat:

Paterson, Train To Busan, Dunkirk, Paddington 2, Wonder Wheel,

Call me by your name, Heartstone, God´s own country, Den okända flickan.

Riktigt bra svenska filmer från 2017 är också bland annat:

Borg, Dröm vidare, Schein, Korparna, I called him Morgan, Jordgubbslandet, Efter Inez, Silvana - Väck mig när ni vaknat, Gordon och Paddy.