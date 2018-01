Polisinsats stoppade tågtrafiken söder om Stockholm

Polisen har nu avslutat sin insats men både pendeltågstrafiken och fjärrtågen kommer dras med kraftiga förseningar under hela förmiddagen.

– Det har varit ett långt stop och en väldig röra under morgonen, säger Jesper Pettersson, på SL:s presstjänst. Trafiken kommer dras med stora följdförseningar under hela förmiddagen.

Fjärrtågen har börjat rulla igen men SJ har under morgonen ställt in flera regionaltåg och räknar med förseningar på upp till

Polis tillkallades strax efter kl 5 på morgonen efter att obehöriga personer ska ha setts vid Södra station. Polisens bombgrupp tillkallades för att söka igenom området och all tågtrafik stoppades.

– Man har sett obehöriga på spårområdet och vi kan inte chansa på att det inte finns någon skada, något föremål eller person där, säger Kjell Lindgren på Stockholmspolisen.

Stämmer det att bombgruppen är på plats?

– Ja, är det några som kan leta så är det dem, det är ett gigantiskt tunnelsystem och vi vill få dit så många som möjligt som är duktiga på att leta efter grejer, säger Kjell Lindgren.

Vid nio-tiden var polisen klara med sin insats. Inga personer eller inget föremål är påträffat nere på spårområdet, skriver de på sin hemsida.

Förutom pendeltågstrafiken i Stockholm så påverkas även fjärrtågstrafiken. Totalt 14 tåg, de flesta regionaltåg från bland annat Eskilstuna, har ställts in. Tre tåg har letts om via Västerås och SJ räknar med upp till tre timmars förseningar under förmiddagen.

– Vi har fått igång trafiken igen men räknar med förseningar under förmiddagen. Vi hoppas vara ikapp igen vid tidig eftermiddag, säger Jesper Pettersson, som är presstalesperson på SJ.

Även tåg som på väg mot Stockholm söderifrån påverkas.

– De tågen kommer stanna vid stationer innan Stockholms södra, i Södertälje och Flemingsberg, i väntan på att allt är klart, säger Anders Edgren på SJ.

Trafikverket uppmanar berörda resenärer att kontakta aktuellt tågbolag.

Fakta: Inställda tåglinjer

För fjärr- och regionaltåg är det följande linjer som påverkas:

Stockholm C-Nyköping/Norrköping—Malmö/Köpenhamn,

Stockholm C-Hallsberg-Göteborg/Karlstad/Oslo,

Stockholm C-Eskilstuna-Arboga/Hallsberg

Pendeltågstrafiken påverkas med stopp mellan Älvsjö och Stockholm City på följande linjer:

Pendeltåg linje 40, Uppsala-Stockholm City-Södertälje C

Pendeltåg linje 41, Märsta-Stockholm City-Tumba-(Södertälje C)

Pendeltåg linje 43, Bålsta/Kungsängen/Kallhäll-Västerhaninge/Nynäshamn.

Källa: Trafikverket